В Крыму Зеленскому подсказали, что сделать, чтобы встретиться с Путиным

В Крыму Владимиру Зеленскому подсказали, что сделать, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Сергей Цеков заметил, что для этого президенту Украины достаточно выполнить два простых шага. Он добавил, что если бы у Киева реально была такая готовность, переговоры уже давно, скорее всего, состоялись бы.

Член Комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков прокомментировал слова пресс-секретаря лидера Украины Сергея Никифорова о желании Владимира Зеленского провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

12 сентября в Офисе главы Незалежной сообщили, что у Зеленского есть готовность к очным переговорам с русским коллегой "в любое время" на нейтральной территории, в том числе на линии соприкосновения сил в Донбассе.

Однако Никифоров озвучил ключевое условие: в ходе беседы должна быть в первую очередь поднята тема "оккупированных Россией украинских территорий".

Цеков в разговоре с RT усомнился в реальности данного желания украинского президента. Он пояснил, что Зеленский давно мог бы официально инициировать встречу с Путиным - для этого достаточно выполнить два простых шага.

Во-первых, дать соответствующее распоряжение своему аппарату. Во-вторых, отказаться от формулировки "оккупация", говоря о Крыме и Донбассе.