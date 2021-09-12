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В Крыму Зеленскому подсказали, что сделать, чтобы встретиться с Путиным
12 сентября 2021, 21:20 • 243 • Политика
В Крыму Владимиру Зеленскому подсказали, что сделать, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Сергей Цеков заметил, что для этого президенту Украины достаточно выполнить два простых шага. Он добавил, что если бы у Киева реально была такая готовность, переговоры уже давно, скорее всего, состоялись бы.
Член Комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков прокомментировал слова пресс-секретаря лидера Украины Сергея Никифорова о желании Владимира Зеленского провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
12 сентября в Офисе главы Незалежной сообщили, что у Зеленского есть готовность к очным переговорам с русским коллегой "в любое время" на нейтральной территории, в том числе на линии соприкосновения сил в Донбассе.
Однако Никифоров озвучил ключевое условие: в ходе беседы должна быть в первую очередь поднята тема "оккупированных Россией украинских территорий".
Цеков в разговоре с RT усомнился в реальности данного желания украинского президента. Он пояснил, что Зеленский давно мог бы официально инициировать встречу с Путиным - для этого достаточно выполнить два простых шага.
Во-первых, дать соответствующее распоряжение своему аппарату. Во-вторых, отказаться от формулировки "оккупация", говоря о Крыме и Донбассе.
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