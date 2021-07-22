В Крыму заявили об ответственности Киева за водную блокаду полуострова

Жалоба России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), касающаяся помимо прочего водной блокады Крыма, означает неизбежность ответственности ее организаторов. Об этом в четверг, 22 июля, заявил глава комитета по законодательству Крымского госсовета, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

«Эта инициатива очень важна. Важно, чтобы каждый нынешний и последующий руководитель Украины понимал, что все равно ответственность настигает неминуемо. Спрятаться через три-четыре года после того, как они были у власти, не удастся. Они все равно будут нести персональную ответственность за совершенные злодеяния в отношении крымчан»,— сказал он «РИА Новости», добавив, что материалы по блокированию Северо-Крымского канала подавались в Минюст РФ еще с 2015 года.

Сегодня власти России обратились в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова.

Одним из многих пунктов также была обозначена политика дискриминации русскоговорящего населения, прежде всего в сферах среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей.

Ранее, 18 июля, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что организаторов водной блокады полуострова Крым привлекут к уголовной ответственности.

В октябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Крым получит около 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения в рамках комплексного плана по обеспечению Крыма надежным водоснабжением.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта навсегда закрыт.