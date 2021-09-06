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"Застрельщиков русофобских шабашей" предупреждали о возможных последствиях участия в "Крымской платформе"

Днем ранее, 5 сентября, в Крыму были задержаны члены "Меджлиса крымско-татарского народа*" (организация, запрещенная в РФ). Позже в дело вмешался Госдеп США, потребовав освободить экстремистов. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал такую реакцию Вашингтона обычной истерией.

Это, считает чиновник, еще раз подтверждает, что "Крымская платформа" оказалась провальным проектом Украины и ее союзников, а продвигаемые страной идеи провалились "в тартарары".

Как пишет "Взгляд" с ссылкой на РИА "Новости", Россия предупреждала о том, что участников сего мероприятия будут ждать последствия, подчеркивая, что застрельщика русофобских шабашей будет ждать наказание.

Прокомментировал реакцию США и Владимир Соловьев. Телеведущий отметил, что у Вашингтона хватает своих проблем, поэтому неясно, почему он так обеспокоен проблемами Крыма и Украины. Он также добавил, что вопрос о принадлежности полуострова для Москвы уже давно закрыт.

Напомним, что среди задержанных был и заместитель главы запрещенной организации Нариман Джелялов. В домах экстремистов были проведены обыски. Одна из причин произошедшего – диверсии в Крыму, целью которых было газопровода под Симферополем.

* Организация запрещена на территории РФ