Сергей Цеков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Вашингтон не собирается отказываться от антироссийской политики

Крымский сенатор Сергей Цеков поделился своим мнением по поводу текущего положения дел в российско-американских отношениях. Член Совфеда убежден, что Вашингтон продолжает угрожать Москве и в целом настроен на весьма агрессивное поведение.



Представитель комитета по международным делам обратил внимание на недавнее заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена, который объявил, что нашей стране не стоит повторять "ошибки 2014 года". Цеков убежден, что в этих словах есть скрытая угроза в сторону нашего государства.

Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что слова американцев о том, что их вооруженные силы не присутствуют в крымской зоне – вранье. Политик уверен, что реальное положение дел выглядит совсем иначе. Соединенные Штаты Америки специально отправляют свои корабли в Черноморье, чтобы продемонстрировать свою силу и пригрозить России.

Сенатор также отметил, что в событиях 2014 года самое активное участие приняли как раз США. Вашингтонская администрация не стеснялась вмешиваться во внутренние дела украинского государства, что привело к ответной реакции со стороны Кремля. Референдум в Крыму провели лишь потому, что в Киеве произошел "кровавый антиконституционный переворот".

К слову, недавно стало известно, что Соединенные Штаты Америки готовят очередную проверку нашему Черноморскому флоту.