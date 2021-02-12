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В Крыму заявили о выработанном иммунитете к санкциям США

12 февраля 2021, 19:40  •  105 • Политика
Крым выработал стойкий иммунитет к санкциям Запада, в том числе к ограничениям со стороны США. Об этом 12 февраля заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
«Крым давно идет своей дорогой. Власти США, делая заявления по Крыму, занимаются же очередным бумагомаранием. У Крыма выработался стойкий иммунитет на всю эта санкционную ерунду», — сказал он «РИА Новости».
Таким образом Бобков отреагировал на слова политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера, который на заседании СБ ООН заявил, что Вашингтон не признает Крым территорией России и не планирует отменять санкции.
Бобков отметил, что в доводах Хантера нет ни слова правды о том, что на самом деле происходит на Украине. Также он добавил, что крымчане не воспринимают всерьез заявления Вашингтона.
«Рассчитаны эти заявления прежде всего на внутреннюю западную аудиторию, чтобы взращивать и подогревать там русофобские настроения и затем использовать в своих корыстных, в том числе геополитических интересах», — уточнил вице-спикер парламента Крыма.
В январе посол США в России Джон Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники не ослабят санкции против Москвы, введенные в связи с ситуацией вокруг Крыма. Он отметил, что вопрос о событиях на Украине остался приоритетным для администрации США.
В декабре 2020 года депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет счел постыдной позицию властей США, отказывающихся признавать Крым российским.
Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.

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