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В Крыму заявили о возможности «нового майдана» на Украине
22 ноября 2018, 11:24 • 84 • Украина
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина движется к коллапсу, который может быть реализован в виде «нового майдана». Об этом информирует РИА Новости.
Reuters
Он отметил, что о грядущем коллапсе говорят поступающие с Украины сигналы.
«Это может быть реализовано в виде нового «майдана», когда основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое ещё осталось на Украине», — заявил спикер парламента Крыма.
Он добавил, что «негативные события» в соседней стране приведут к тому, что «колоссальное» число людей захотят покинуть Украину.
Ранее Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма.
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