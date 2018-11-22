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В Крыму заявили о возможности «нового майдана» на Украине

22 ноября 2018, 11:24  •  84 • Украина
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина движется к коллапсу, который может быть реализован в виде «нового майдана». Об этом информирует РИА Новости.
 
Reuters
 

Он отметил, что о грядущем коллапсе говорят поступающие с Украины сигналы. 

«Это может быть реализовано в виде нового «майдана», когда основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое ещё осталось на Украине», — заявил спикер парламента Крыма. 

Он добавил, что «негативные события» в соседней стране приведут к тому, что «колоссальное» число людей захотят покинуть Украину. 

Ранее Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма.

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