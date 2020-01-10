|
В Крыму заявили о росте числа туристов с Украины
10 января 2020, 08:54 • 80 • Украина
В Министерстве курортов и туризма Республики Крым рассказали RT об увеличении числа туристов с Украины в 2019 году.
© Сергей Мальгавко РИА Новости
В ведомстве уточнили, что в 2019 году Крым посетили 1,1 млн украинцев, в то время как в 2018-м их было примерно на 100 тыс. меньше.
Отмечается, что большинство украинцев посетили Ялту (58,3%), Симферополь (14,6%) и Евпаторию (8,5%).
Также среди туристов с Украины были популярны города Саки (3,7%) и Большая Алушта (3,5%).
Кроме того, украинцы посещали Судак, Феодосию, Керчь и Сакский район, добавили в пресс-службе министерства.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что в 2019 году на полуострове отдохнули 7,43 млн туристов, что на 9,3% выше показателя 2018 года.
Он отметил, что среди иностранных туристов больше всего жителей Украины.
Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее также заявила о возможном увеличении туристического потока в Крым на 20% после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 января 2020, 20:39
|
09 января 2020, 00:39
|
03 января 2020, 14:39
|
05 января 2020, 15:24
|
04 января 2020, 16:24
|
07 января 2020, 12:54
|
05 января 2020, 21:54