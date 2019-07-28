В Крыму заявили о готовности к приёму авиарейсов с Украины

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности нового аэропорта Симферополя к приёму рейсов из любой страны мира, включая Украину.

«Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на приём рейсов со всех уголков мира, в том числе с Украины», — цитирует его РИА Новости.

По словам Черняка, аэропорт способен принимать рейсы из ближнего и дальнего зарубежья.

Также он отметил, что Украина прекратила авиасообщение с Крымом после воссоединения полуострова с Россией и создала таким образом дополнительные трудности для украинцев. В то же время в связи с санкциями было полностью прекращено международное авиасообщение с Крымом.

«Возобновление авиасообщения прежде всего выгодно самой Украине. Относительно нашего аэропорта: он готов принимать авиарейсы хоть из европейских стран, хоть из Америки, хоть с Украины», — заявил Черняк.

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой возобновить авиасообщение между Украиной и Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.