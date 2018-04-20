В Крыму заявили, что Киев заставляет моряков судна «Норд» признать себя украинцами

Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский заявил, что украинские власти заставляют моряков крымского рыболовецкого судна «Норд» признать себя украинцами.

«Моряков заставляют подтверждать украинское гражданство, но наши ребята ведут себя мужественно и абсолютно чётко заявляют кто они, где их родина, их государство и родная страна», — цитирует РИА Новости Полонского.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал выяснить, каким образом двум членам экипажа арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» удалось выехать из страны в Белоруссию.