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В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной

25 июля 2019, 12:39  •  117 • Украина
Официальный автобусный маршрут от Симферополя до границы с Украиной запущен в Крыму, сообщает пресс-служба Минтранса республики.
 
© mtrans.rk.gov.ru
 

«От Симферополя до границы с Украиной, которая находится за Джанкоем, с 24 июля запущен официальный маршрут», — говорится в сообщении.

Как отмечается, он идёт без остановок между конечными пунктами, интервал движения автобусов составляет один час.

Последний рейс от автостанции «Курортная» в Симферополе отправляется в 17:00, а от украинской границы — в 19:00.

В министерстве подчеркнули, что до настоящего времени на данном участке не было официальных перевозчиков.

Ранее в ФСБ рассказали о современной системе охраны госграницы в Крыму.

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