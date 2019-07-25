В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной

Официальный автобусный маршрут от Симферополя до границы с Украиной запущен в Крыму, сообщает пресс-служба Минтранса республики.

«От Симферополя до границы с Украиной, которая находится за Джанкоем, с 24 июля запущен официальный маршрут», — говорится в сообщении.

Как отмечается, он идёт без остановок между конечными пунктами, интервал движения автобусов составляет один час.

Последний рейс от автостанции «Курортная» в Симферополе отправляется в 17:00, а от украинской границы — в 19:00.

В министерстве подчеркнули, что до настоящего времени на данном участке не было официальных перевозчиков.

Ранее в ФСБ рассказали о современной системе охраны госграницы в Крыму.