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В Крыму запретили показывать Олимпиаду. Кто расстроился и почему

27 июля 2021, 17:05  •  234 • Политика
Крым из-за санкций не может транслировать Олимпиаду. Но… В этой истории больше но, чем кажется на первый взгляд. Рассказываем, кто расстроился и почему.
"Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя МОK - OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета", - рассказал Константин Эрнст в беседе с ТАСС. Парадоксальным образом это значит, что санкции против Крыма практически не работают. Как так получается? Давайте разберёмся.
С Олимпиадой та же история, что и со всеми остальными западными санкциями против России: нельзя сказать, что их нет, но и нельзя сказать, что они каким-то образом меняют позицию России. Что бы ни понимать под позицией: от места в мировой политике и экономике до отношения к конкретным вопросам, важным для человечества. Санкции не способны ни заставить нас отдать Крым, ни сдать Донбасс, ни прекратить строить "Северный поток". Зачем же они нужны? В основном для того, чтобы Запад мог убедить самого себя и своих граждан: мы что-то противопоставили этим страшным русским, мы с ними боремся.
На Олимпиаде это выглядит так. Русским запретили выступать под флагом России и с гимном России. В результате (при понятном возмущении патриотов) команда выступает под флагом национального олимпийского комитета (а на флаге над олимпийскими кольцами языки пламени наших цветов), а при победе играют Первый концерт Чайковского. Сказать, что Россия не поражена в правах, нельзя. Можно даже сказать, что Россия наказана… Вот только надпись ROC неизбежно читается как РОС - и всё это в целом выглядит не как унижение России, великой спортивной державы, а как унижение тех, кто пытался её унизить. Особенно после пятой золотой медали. Особенно после победы над американцами на волейбольной площадке.
Теперь новый "ужасный оскал" международных санкций: в Крыму нельзя смотреть трансляции олимпийских соревнований. Присматриваемся. Что в самом деле нельзя? Первый канал в своём эфире показывает в Крыму то же самое, что в Москве и в остальной России. И на сайте, естественно, размещает те же трансляции. Что же запрещено? Запрещено, оказывается, то, что не попадает в эфир, а выкладывается на специально созданном сайте olympics.1tv.ru. То есть на практике запрещено (точнее, несколько сложнее) в Крыму смотреть соревнования, в которых Россия не участвует или (реже) соревнования, в которых у наших нет шанса на медали. А все соревнования, где хочется болеть за наших, в Крыму смотрят так же, как везде.
Знаете, на что это похоже? На то, что кто-то там, где вводят санкции, сознательно обманывает своих начальников. Те приходят, топая ногами и стуча кулаками по столам: где самые ужасные санкции против этих ненавистных русских?! Им отвечают, кланяясь, международные бюрократы: а вот-с, вашество, извольте убедиться! Им запрещено! Им недоступно! Они претерпевают и лишаются!
Русские между тем санкций не то чтобы не замечают, но, пожалуй, могут не обращать на них внимания.

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