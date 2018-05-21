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В Крыму выявили экстремистскую группу, созданную помощником депутата Верховной рады

21 мая 2018, 12:54  •  46 • Украина

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. ФСБ пресекла деятельность экстремистской группы в Крыму, созданной помощником депутата Верховной рады Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России вскрыта деятельность экстремистской группы, созданной Эролом Велиевым - помощником депутата Верховной рады Украины М. Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Р. Чубарова при поддержке СБУ", - сообщили в ЦОС ФСБ.

В состав группы, сформированной в Харькове, по данным ФСБ, кроме Велиева вошли бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков. "Экстремистами планировалось совершение преступлений по мотивам политической вражды с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым", - отметили в ЦОС.

По данным российских спецслужб, в январе 2018 года члены экстремистского сообщества бутылками с зажигательной смесью подожгли дом муфтия Крыма Э. Аблаева, внесшего значительный вклад в укрепление национального единства. "За каждую проведенную в Крыму акцию им было обещано выплачивать по $500", - сообщили в ЦОС. В апреле один из участников экстремистской группы - Стешенко - был выявлен при въезде на территорию Республики Крым, куда был направлен Велиевым для подготовки и совершения провокаций накануне очередной годовщины подписания указа президента РФ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". По факту поджога дома МВД по Республике Крым было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом").

Следователями УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 1.1 ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества") в отношении Э. Велиева и ч. 2 ст. 282.1 ("Участие в экстремистском сообществе") в отношении А. Стешенко и А. Третьякова.

"Членам экстремистского сообщества Э. Велиеву и А. Третьякову обвинения по соответствующим статьям УК РФ предъявлены заочно. Оба объявлены в федеральный розыск", - добавили в ЦОС.

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