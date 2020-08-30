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В Крыму выступили против переговоров с Украиной о поставках воды
30 августа 2020, 08:35 • 185 • Политика
Крыму в нынешних условиях не стоит вести переговоры с Украиной о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров. Такое мнение высказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
Он подчеркнул, что у Крыма с Украиной не должно быть никаких взаимоотношений, пока в Киеве «не признают Крым как сообщество, которое сделало свой исторический выбор и имело право на возвращение на свою родину», передает «РИА Новости».
Константинов отметил, что власти Украины по-прежнему агрессивно настроены к жителям полуострова.
«Поэтому ни о какой воде говорить не стоит. Они нам серную кислоту нальют туда, чтобы мы пили. Поэтому про это забыть надо», — сказал он.
Ранее, 25 августа, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук рассказал об условии, при котором Киев возобновит подачу воды в Крым.
Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области.
В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым.
Проблемы водоснабжения Крыма будут решены в течение пяти лет, рассказал «Известиям» в феврале депутат Госдумы Андрей Козенко. Вопрос решат благодаря постройке новых и реконструкции уже имеющихся водохранилищ.
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