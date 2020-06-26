Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Страны Европы переругались из-за российской статьи
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
Главная / Политика

В Крыму высмеяли план Порошенко по возвращению полуострова

26 июня 2020, 18:00  •  67 • Политика
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-президенту Украины посоветовали навести порядок в своей стране
Крым всегда был российским, в то время как украинские власти никогда не вкладывались в благоустройство полуострова. Сейчас на его территории реализуют масштабные проекты, однако Петру Порошенко, как "политическому космонавту", это совсем не интересно. Так сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала заявление политика об "уникальном шансе" вернуть полуостров.
"Россия никогда из Крыма и не уходила",
– заявила Ковитиди. Также она напомнила, что более 20 лет российские власти поддерживали Черноморский флот в Севастополе и помогали обустраивать город. Сейчас же в Крыму развиваются те отрасли, которые были загублены при Украине, отметила сенатор.
"Все то, что сделано в Крыму, видно из космоса",
– сказала политик, добавив, что Порошенко все равно не сможет этого оценить, даже если он катапультируется в безвоздушное пространство, ведь экс-президента Украины никогда не интересовало происходящее на Земле.
В беседе с "Царьградом" сенатор от Крыма посоветовала украинскому политику сначала навести порядок в своей стране. Она также напомнила, что сейчас у Украины, в первую очередь, появился не шанс вернуть Крым, а возможность "изменить статус экс-президента Петра Порошенко со свидетеля на подозреваемого".
Член Совета Федерации Алексей Пушков также считает, что Украина не сможет воспользоваться пандемией коронавируса и присоединить полуостров. Он напомнил, что Киев уже упустил свой шанс и потерял полуостров, передает НСН.
Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что благодаря экономическому кризису, Россию можно "заставить" покинуть Крым, так как он станет для Москвы обузой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
26 июня 2020, 12:00
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к параду в Крыме
26 июня 2020, 03:00
Путин внес изменения в порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ
26 июня 2020, 01:00
"Решим сами": Захарова отрезала притязания Киева по поводу парада в Крыму
26 июня 2020, 10:00
Осталось всего 5 дней: С июля в России начнут действовать новые правила для водителей
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июня 2020, 12:00
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конститу...
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к п...
26 июня 2020, 03:00
Путин внес изменения в порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ
26 июня 2020, 10:00
"Подготовлена когорта боевиков": Депутат Кива заявил о начале процесса унич...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июня 2020, 04:00
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
20 июня 2020, 19:00
Россию будет "штормить" два года: Все забыли о словах персидского пророка?
25 июня 2020, 10:00
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
21 июня 2020, 05:00
Утопающие в беспорядках США запускают проект о своих ценностях на Украине
22 июня 2020, 06:00
Богатым американцам пощекотали нервы Путиным: "Россия справилась"
20 июня 2020, 00:00
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.