В Крыму высмеяли план Порошенко по возвращению полуострова

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Экс-президенту Украины посоветовали навести порядок в своей стране

Крым всегда был российским, в то время как украинские власти никогда не вкладывались в благоустройство полуострова. Сейчас на его территории реализуют масштабные проекты, однако Петру Порошенко, как "политическому космонавту", это совсем не интересно. Так сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала заявление политика об "уникальном шансе" вернуть полуостров.

"Россия никогда из Крыма и не уходила",

– заявила Ковитиди. Также она напомнила, что более 20 лет российские власти поддерживали Черноморский флот в Севастополе и помогали обустраивать город. Сейчас же в Крыму развиваются те отрасли, которые были загублены при Украине, отметила сенатор.

"Все то, что сделано в Крыму, видно из космоса",

– сказала политик, добавив, что Порошенко все равно не сможет этого оценить, даже если он катапультируется в безвоздушное пространство, ведь экс-президента Украины никогда не интересовало происходящее на Земле.

В беседе с "Царьградом" сенатор от Крыма посоветовала украинскому политику сначала навести порядок в своей стране. Она также напомнила, что сейчас у Украины, в первую очередь, появился не шанс вернуть Крым, а возможность "изменить статус экс-президента Петра Порошенко со свидетеля на подозреваемого".

Член Совета Федерации Алексей Пушков также считает, что Украина не сможет воспользоваться пандемией коронавируса и присоединить полуостров. Он напомнил, что Киев уже упустил свой шанс и потерял полуостров, передает НСН.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что благодаря экономическому кризису, Россию можно "заставить" покинуть Крым, так как он станет для Москвы обузой.