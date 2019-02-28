Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Сети раскусили, как "мертвый ветеран" индийских ВВС поднял градус в ...
"В США эти факты стерли из учебников истории": Филиппинские блогеры на...
«Часть широкой кампании террора»: как украинские коллаборационисты уничтожили жи...
Российское судно «Норд» больше не будут выставлять на торги на Украине
Главная / Политика

В Крыму вспоминают бегство Порошенко от пинков симферопольцев в 2014 году - видео

28 февраля 2019, 16:54  •  136 • Политика
Жители Крыма вспоминают 28 февраля 2104 года, когда нардепу и олигарху, ныне президенту Украины Петру Порошенко пришлось спасаться бегством после неудачной попытки самопиара. В тот вечер крымчане "провожали" его до самого вокзала пинками.
Поездка Порошенко была попыткой показать себя посредником между властями Украины и Крыма. Прилетев в аэропорт Симферополя, Порошенко начал давать комментарии СМИ в и добрался до республиканского парламента, где его встретили тысячи митингующих.
"Друзья мои! Вы слышите, что я с вами на русском языке говорю", – обратился к ним Порошенко. Однако вскоре его перебили, в ответ Порошенко высокомерно спросил у одного из обратившихся к нему "Вы кто такой?".
После этого олигарху пришлось в кольце милиции пешком бежать до железнодорожного вокзала, где он запрыгнул в такси и поехал в аэропорт. При этом автомобиль получил несколько повреждений кузова от бежавших за ним разгневанных крымчан.
Водитель того такси позднее рассказывал журналистам, что Порошенко пообещал ему компенсировать весь ущерб, однако не сделал этого.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



136
Источник
Похожие новости
28 февраля 2019, 10:24
"На тяжелые работы или смертная казнь": Зеленскому предложили отправить Порошенко не только в тюрьму
28 февраля 2019, 13:39
"В США эти факты стерли из учебников истории": Филиппинские блогеры напомнили Вашингтону о чудовищных "человеческих зоопарках"
28 февраля 2019, 16:54
Рада начала расследование хищений в "Укроборонпроме" с участием фирмы Порошенко
Загрузка...
28 февраля 2019, 16:54
"Я невиправний оптимист и абсолютно переконаний": "Трезвеннику" Порошенко в соцсетях напомнили о его пьяных откровениях
28 февраля 2019, 16:54
Тайные сети Путина: Что имели в виду конгрессмены, выясняют в соцсетях
27 февраля 2019, 21:24
"У нас будет очень занятой день завтра": Трампа воодушевила встреча тет-а-тет с Ким Чен Ыном
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
28 февраля 2019, 08:56
"Мне СТЫДНО за своего президента!" США никогда не оставят Украину
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко -...
28 февраля 2019, 03:54
«Так встречают даже не гауляйтера территории, а раба»: В Сети обратили внимание на ру...
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
28 февраля 2019, 00:39
От шантажа к мольбе: Белоруссия запросила у России новый кредит, чтобы погасить долг ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2019, 08:09
"Безграмотными, ленивыми папуасами" назвал теннисист Кафельников жителей России
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
23 февраля 2019, 06:54
Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательный полет над Россией
26 февраля 2019, 16:09
Третья мировая? Куда упали первые бомбы
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
22 февраля 2019, 01:39
Фильм «Т-34» понравился американцам
23 февраля 2019, 18:09
«Он с именем этим ложится, он с именем этим встает»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.