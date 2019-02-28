В Крыму вспоминают бегство Порошенко от пинков симферопольцев в 2014 году - видео

Жители Крыма вспоминают 28 февраля 2104 года, когда нардепу и олигарху, ныне президенту Украины Петру Порошенко пришлось спасаться бегством после неудачной попытки самопиара. В тот вечер крымчане "провожали" его до самого вокзала пинками.

Поездка Порошенко была попыткой показать себя посредником между властями Украины и Крыма. Прилетев в аэропорт Симферополя, Порошенко начал давать комментарии СМИ в и добрался до республиканского парламента, где его встретили тысячи митингующих.

"Друзья мои! Вы слышите, что я с вами на русском языке говорю", – обратился к ним Порошенко. Однако вскоре его перебили, в ответ Порошенко высокомерно спросил у одного из обратившихся к нему "Вы кто такой?".

После этого олигарху пришлось в кольце милиции пешком бежать до железнодорожного вокзала, где он запрыгнул в такси и поехал в аэропорт. При этом автомобиль получил несколько повреждений кузова от бежавших за ним разгневанных крымчан.

Водитель того такси позднее рассказывал журналистам, что Порошенко пообещал ему компенсировать весь ущерб, однако не сделал этого.