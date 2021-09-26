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В Крыму в ответ на планы Украины по захвату полуострова напомнили о солдатах-алкоголиках

26 сентября 2021, 13:30  •  179 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
С такой армией о войне с Россией украинцам лучше не заикаться, предупредил эксперт
В Крыму оценили очередное заявление украинской стороны о возможности силового захвата полуострова. О способе заполучить территорию высказался ранее экс-депутат Рады Борислав Береза. В ответ ему напомнили о серьезных проблемах в украинской армии.
Слова Березы прокомментировал глава региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо. Эксперт указал на абсурдность подобных планов и призывов. Он заявил, что с такой армией Киеву остается только мечтать о победе над Москвой.
Мезюхо напомнил, что в Незалежной, как писали СМИ, существуют специальные подразделения для алкоголиков. Кроме того, в армии Украины процветает "дичайшая коррупция".
"...ему бы порассуждать о проблемах в ВС Украины", – посоветовал Березе эксперт в разговоре с РИА Новости.
Напомним, ранее экс-депутат заявил, что Киеву хорошо бы усилить украинскую армию и заручиться поддержкой других стран, в числе которых – Штаты, Европа и Британия.
"Нам нужно идти по пути, который прошел Азербайджан – увеличивать мощность армии, делать ее более способной для выполнения некоторых задач, и привлекать крупных партнеров",
– сказал он в эфире канала "Украина 24".
Ранее СМИ раскрыли истинную цель заявлений турецкого главы Реджепа Эрдогана относительно принадлежности Крыма.

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