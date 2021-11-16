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В Крыму усмотрели в указе Путина по Донбассу движение к интеграции с Россией

16 ноября 2021, 22:55  •  107 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / www.globallookpress.com
Гуманитарная помощь Москвы должна помочь жителям ДНР и ЛНР восстановить разрушенный киевским режимом край
Решение Москвы о признании продукции из ДНР и ЛНР наравне с российской является знаковым на пути к интеграции народных республик с РФ. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Так он прокомментировал вчерашний указ президента России Владимира Путина об оказании "гуманитарной помощи" неподконтрольных киевскому режиму территорий Донбасса.
"Это ключевой момент. Для них теперь открывается российский рынок, и что не менее важно – пройдена еще одна веха на пути к осуществлению их мечты о возвращении Донбасса в Россию", – цитирует РИА "Новости" крымского депутата.
Сейчас речь идет о дальнейшей интеграции ДНР и ЛНР в российское экономическое пространство, поскольку постмайданные власти Незалежной не выполняют Минские соглашения по урегулированию конфликта в шахтерском крае и не собираются этого вообще делать, считает Константинов.
Он выразил надежду, что сближение Донбасса с РФ будет продолжено. По его словам, необходимо помочь трудолюбивому населению региона "вырваться из тисков экономической блокады, организованной террористическим украинским государством", и тогда дончане "быстро восстановят нормальную и благополучную жизнь" своих республик.
Отметим, согласно подписанному накануне Путиным документу в России признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок, а также отменяются экспортные и импортные квоты для продукции, перемещаемой из РФ в республики Донбасса и обратно.
В Киеве данное решение Москвы уже назвали "демаршем" и якобы нарушением Минских соглашений, которые сама украинская власть упорно не исполняет. Руководители Незалежной ожидают какой-то реакции со стороны Германии и Франции.

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