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В Крыму украинского политика назвали "персонажем из сказки"

24 июня 2020, 17:00  •  16 • Политика
Фото: pixabay.com
Незалежная планирует взыскать с РФ средства за размещение Черноморского флота
Украина собирается взимать у России средства за размещение Черноморского флота в крымском регионе. Власти полуострова не согласны с таким решением. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал задолженность, о которой говорят в Незалежной, "мифической".
Чиновник заметил, что стремление Украины взыскать, якобы, невыплаченный средства говорит о кадровом голоде во власти, пишет РИА "Новости.
Замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара, который и выдвинул требование выложить за каждый год, начиная с 2014-го, по 100 миллионов долларов, Молохов назвал персонажем из известной сказки, который восклицает "стрижено", хотя всем давно очевидно, что "брито", причем наголо.
Напомним, что Крым отошел к РФ в результате референдума, состоявшегося в 2014 году. Исходя из результатов голосования, большая часть жителей полуострова выступила за воссоединение с Россией.
Ранее "Утро.ру" писало, почему Украины решила потребовать у нашей страны оплаты миллиардного долга.

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