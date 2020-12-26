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В Крыму указали на главную ошибку Киева

26 декабря 2020, 18:30  •  174 • Политика
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украина зря отказалась от дружбы с Россией
Незалежная просчиталась, когда взяла курс на противопоставление России в своей политике, а не на укрепление связей с соседней страной. Так считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Как рассказал политик РИА "Новостям", комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о войне с Россией, соседи пытаются выставить Москву врагом, что главная их ошибка в построении независимого государства.
Он полагает, что Киеву следует вернуться к своему историческому прошлому и славным корням. Цеков подчеркнул, что Украина развивалась лишь тогда, когда шла рядом с Россией. У этой страны есть только один путь быть цивилизованным и нормальным государством – помириться с Россией.
Отношения двух стран ухудшились после воссоединения Крыма с РФ. На Украине не приняли выбор крымчан, признав Россию – "страной-агрессором". В Москве же не раз говорили о том, что готовы к диалогу с Киевом, если тот сменит свою риторику и настрой.

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