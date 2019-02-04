Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чем на самом деле занимаются американские моряки (Уставший Оптимист)
Погибли не менее шести человек: что известно о пожаре в доме на Никитском бульва...
Саленко прокомментировал исключение Ракицкого из списка игроков сборной Украины
Эксперт оценил заявление о возведении наблюдательных башен Украиной
Главная / В России

В Крыму удвоится число хороших дорог

04 февраля 2019, 22:24  •  48 • В России

В ближайшие три года на развитие Крыма из казны выделят 310 миллиардов рублей. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник в подмосковных «Горках».

- Я утвердил государственную программу по развитию республики Крым и города Севастополя, подписал соответствующее постановление правительства. Речь идет о создании инфраструктуры, автомобильных дорог, обеспечении региона водой, поскольку это реальная проблема, электроэнергией, о создании социальной инфраструктуры, - сообщил Медведев.

Главная задача принятой программы - преодоление инфраструктурного отставания Крыма от остальной России.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Козак, объем инвестиций в основной капитал на душу населения уже увеличился в 3,3 раза в Крыму и в 4,3 раза в Севастополе. К 2022 году он должен увеличиться в 4,4 раза и в 7 раз соответсвенно. В Крыму уже реализованы проекты на 45 миллиардов рублей и создано 30 тысяч новых рабочих мест.

- С 2015 года валовой региональный продукт Крыма увеличился на 55%, Севастополя - на 66%. К 2022 году ставится задача удвоения валового регионального продукта, - сообщил Козак.

По его словам, больше всего денег (55 процентов от общей суммы) пойдет на развитие транспортного комплекса в Крыму.

К 2022 году на полуострове должно удвоится количество автомобильных дорог, которые соответствуют нормативным требованиям.

На улучшение «социалки» направят 12 процентов от общего объема средств, на энергетику - 10 процентов, на инженерную инфраструктуру- 9 процентов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


48
Источник
Похожие новости
03 февраля 2019, 15:24
«Нас пугали мрачным ГУЛАГом. Я решил, что это приключение»: как иностранные специалисты переезжают работать в Россию
04 февраля 2019, 22:24
США хотят отнять у России право на ответный ядерный удар
04 февраля 2019, 20:39
«Акценты расставлены»: правительство РФ выделило почти 310 млрд рублей на развитие Крыма и Севастополя
Загрузка...
04 февраля 2019, 20:39
«Без больших трудозатрат»: как может обновиться ракетный арсенал России после приостановки Договора РСМД
04 февраля 2019, 22:24
В Крыму удвоится число хороших дорог
03 февраля 2019, 17:09
Сегодня и ежедневно на арене Украины - парад кандидатов в президенты
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандид...
04 февраля 2019, 14:24
Вашингтонский «ёжик» запросился обратно
04 февраля 2019, 11:09
"Все болезни были разными": в соцсетях иронизируют после провала интронизац...
04 февраля 2019, 01:24
"Самолет, окруженный огромной загадкой": СМИ вновь сообщили о прибытии в Ве...
04 февраля 2019, 07:54
Москва жестко ответит на захват храмов на Украине: Эксперт напомнил Киеву предупрежде...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
01 февраля 2019, 11:39
Пятый фигурант дела Арашуковых сбежал от следствия, жизни свидетелей под угрозой
29 января 2019, 02:24
Чего испугались «европейские патриоты» вроде Улицкой и Алексиевич?
01 февраля 2019, 05:09
"Паства в экстазе": Украинские СМИ за генсека ПАСЕ "лишили" Скабееву аккредитации
02 февраля 2019, 16:54
Россия рекордно скупает золото. К чему готовится Путин?
29 января 2019, 18:39
Украинские моряки решили повторить керченскую провокацию в духе "Дома-2"
02 февраля 2019, 03:54
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.