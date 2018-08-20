Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев признался в отсутствии планов по военному завоеванию Крыма
В "Ельцин Центре" отказались верить в трехдневный запой Ельцина и попы...
Эпатажный американский певец Мэрилин Мэнсон упал без сознания прямо на сцене - в...
Россияне поверили в заговор против страны
Главная / Украина

В Крыму связали заявление Киева об отсутствии плана завоевания полуострова с выборами

20 августа 2018, 18:09  •  41 • Украина
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление заместителя представителя президента Украины в Крыму Изета Гданова о том, что Киев пока не намерен возвращать Крым военным путём, но есть желание сделать его «дороже» для России.
 
©pixabay.com
 

«У Киева в принципе не может быть плана возвращения Крыма, поскольку это невозможно. На самом деле, что бы ни говорили нам украинские политики, какую бы риторику они ни вели, какие бы одиозные заявления ни делали, безусловно, я глубоко убеждён, сами они прекрасно понимают, что Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации раз и навсегда. Поэтому это заявление говорит о том, что на Украине всё ближе и ближе избирательная кампания, очень много украинские деятели наговорили о Крыме за прошедшее время. Это очередная выдумка, которая связана в первую очередь с заявлением на внутреннюю аудиторию», — отметил Ганжара.

По его словам, любые попытки военного решения крымского вопроса закончатся полной катастрофой для украинского государства, а санкции навредят в первую очередь самому Киеву.

«Сегодня мы понимаем, что для Украины Российская Федерация, несмотря на всю воинственную настроенность и деятельность киевского режима, является главным экономическим партнёром. Безусловно, какие-то действия Киев может предпринять, но при этом я убеждён, что не до конца эти деятели понимают последствия подобных попыток для собственного государства и собственной экономики», — заключил депутат.

Ранее заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что у Киева пока нет плана возвращения Крыма военным путём.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

41
Источник
Похожие новости
19 августа 2018, 19:24
Один человек погиб и семеро пострадали в результате ДТП на Украине
20 августа 2018, 14:54
Эксперт прокомментировал ответ Ляшко на критику в США
20 августа 2018, 18:09
Порошенко и Меркель договорились о продолжении консультаций по миссии ООН в Донбассе

19 августа 2018, 16:09
В Донбассе планируют 20 августа возобновить газоснабжение Авдеевки
19 августа 2018, 03:09
Диалоги в Мезеберге: Владимир Путин и Ангела Меркель заявили о готовности решать спорные вопросы
19 августа 2018, 19:24
«Муляжи и макеты»: какую технику покажут на военном параде в Киеве
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
16 августа 2018, 18:24
Ни Брежнев, ни Сталин не могли. А Путин может
16 августа 2018, 03:54
Госдеп предложил лишь один вариант для беседы о мире в Сирии
16 августа 2018, 00:40
Отсроченная агрессия: Украина двадцать лет готовилась воевать с Россией
16 августа 2018, 13:39
«Собрались китаец, японец, немец и финн»: Угрозы украинского ведущего приняли за новый анекдот
14 августа 2018, 09:09
Как правильно бить американцев контрсанкциями
18 августа 2018, 01:24
Лукашенко психанул в прямом эфире: его система рушится? (Руслан Осташко)
19 августа 2018, 00:09
Эрдоган заявил о старте работ по созданию канала между Черным и Средиземным морем
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.