В Крыму связали заявление Киева об отсутствии плана завоевания полуострова с выборами

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление заместителя представителя президента Украины в Крыму Изета Гданова о том, что Киев пока не намерен возвращать Крым военным путём, но есть желание сделать его «дороже» для России.

«У Киева в принципе не может быть плана возвращения Крыма, поскольку это невозможно. На самом деле, что бы ни говорили нам украинские политики, какую бы риторику они ни вели, какие бы одиозные заявления ни делали, безусловно, я глубоко убеждён, сами они прекрасно понимают, что Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации раз и навсегда. Поэтому это заявление говорит о том, что на Украине всё ближе и ближе избирательная кампания, очень много украинские деятели наговорили о Крыме за прошедшее время. Это очередная выдумка, которая связана в первую очередь с заявлением на внутреннюю аудиторию», — отметил Ганжара.

По его словам, любые попытки военного решения крымского вопроса закончатся полной катастрофой для украинского государства, а санкции навредят в первую очередь самому Киеву.

«Сегодня мы понимаем, что для Украины Российская Федерация, несмотря на всю воинственную настроенность и деятельность киевского режима, является главным экономическим партнёром. Безусловно, какие-то действия Киев может предпринять, но при этом я убеждён, что не до конца эти деятели понимают последствия подобных попыток для собственного государства и собственной экономики», — заключил депутат.

Ранее заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что у Киева пока нет плана возвращения Крыма военным путём.