Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Опять Бабиш: Земан назначил нового премьер-министра Чехии
Второе возгорание ликвидировано: пожар на военном складе под Ачинском потушен
В Совфеде обвинили зарубежные силы в манипулировании митингующими на акции 10 ав...
Секретарь совета безопасности Ингушетии написал заявление об отставке
Главная / Политика

В Крыму связали с бессилием протест Киева из-за поездки Путина на полуостров

11 августа 2019, 20:54  •  56 • Политика
Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков назвал протест киевских властей, заявленный в связи с поездкой президента России Владимира Путина в регион, очередным штампом и свидетельством собственного бессилия. Об этом он заявил в воскресенье, 11 августа, «РИА Новости».
«Это уже привычные банальные заявления, которые киевские власти штампуют после посещения Крыма высшими должностными лицами нашей страны», — пояснил он. Формулировки подобного рода говорят о бессилии Киева, они подчеркивают ничтожность его положения.
По мнению Цекова, украинской власти стоит прекратить спекуляции на российском статусе Крыма. Процесс признания полуострова частью России позволит Украине продвигаться в решении ряда вопросов, определяющих ее развитие, добавил сенатор.
Накануне в Севастополе состоялось открытие байк-шоу «Тень Вавилона». Мероприятие посетил президент России Владимир Путин, который приехал за рулем мотоцикла «Урал». Вместе с ним в мотоциклетной коляске прибыли глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
После этого в украинском министерстве возмутились тем, что российский лидер в очередной раз посетил «временно оккупированные территории Украины», не согласовав этот вопрос с Киевом.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
11 августа 2019, 17:39
"Полицейские-беспилотники": Захарова ответила на план Киева "деоккупировать" Донбасс
11 августа 2019, 20:54
В Крыму связали с бессилием протест Киева из-за поездки Путина на полуостров
11 августа 2019, 17:39
"Долой самодержавие": Обрадованный митингами Ходорковский выдвинул новый лозунг
11 августа 2019, 04:39
Мученик Каллиник Киликийский. Православный календарь на 11 августа
11 августа 2019, 20:54
Секретарь совета безопасности Ингушетии написал заявление об отставке
11 августа 2019, 17:39
Разозленная некомпетентностью Лондона Елизавета II может выйти на политическую арену - Daily Mail
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2019, 03:09
"Ждали увеличения турпотока из России, но...": Грузия подсчитала убытки
11 августа 2019, 07:54
События на Донбассе подтверждают: Киев готовится к торгам
08 августа 2019, 01:54
Крым - не русский. Эрдоган в ходе конференции с Зеленским сделал заявление
06 августа 2019, 10:54
"Россия прогнала с Черного моря": Украинский политолог пожаловался на провальные учения с НАТО
08 августа 2019, 08:24
Первый полёт новейшего оружия Путина (Telegram. Обзор)
07 августа 2019, 16:09
Прекратить убийства, дать особый статус: Кремль поставил Украине условия по Донбассу
05 августа 2019, 23:24
Украинских туристов тошнит от российских флагов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.