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В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 года колонии за шпионаж
06 июня 2019, 15:24 • 59 • Украина
Верховный суд Крыма приговорил украинца Константина Давыденко к 10,5 года колонии строгого режима за шпионаж.
Gettyimages.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
Как отмечает агентство, Давыденко был задержан в Симферополе в феврале 2018 года. По данным спецслужб, украинец занимался сбором секретной информации, которая касалась деятельности Росгвардии и сотрудников ФСБ. Полученную информацию он передавал разведслужбам Украины.
Уточняется, что Давыденко признал вину и раскаялся в содеянном.
В январе сотрудники ФСБ задержали украинского гражданина, который собирал информацию о российских военных в Крыму для последующей передачи данных Службе безопасности Украины.
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