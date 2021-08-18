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Представители полуострова предлагают иностранным участникам "шабаша" выяснить мнение жителей региона о политике Незалежной к Республике

Вся история с приглашением Киева принять Москве участие в "Крымской платформе" похожа на цирковое представление. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов в среду, 18 августа.

"То они приглашают Россию на свою "Крымскую платформу", то не приглашают, то обставляют свое приглашение к диалогу драконовскими условиями. В общем, все как всегда – цирк с конями", – цитирует политика РИА "Новости".

Молохов сообщил, что как глава учрежденной в Брюсселе международной ассоциации "Таврида" шутки ради направил заявку на участие в киевском саммите в качестве спикера и теперь "с нетерпением ждет ответа".

По его мнению, участникам украинского "очередного шабаша", как выразился недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя "Крымскую платформу", следовало бы узнать отношение к данному мероприятию у самих крымчан, живущих с 2014 года в условиях устроенных постмайданными вождями водной и энергетической блокад, а также в режиме западных санкций.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба случайно проговорился о том, что Киев не приглашал Москву на распрогандированный на полмира саммит, но готов к диалогу с РФ о принадлежности Крыма. До этого почти год украинская сторона неоднократно заявляла, что такое приглашение то делается, то ищутся подходы, как это оформить, то уже сделано.

Так, еще в начале 2021-го пан Кулеба сам громко объявил, что приглашает представителей Москвы на "Крымскую платформу", уточнив, что тема переговоров будет одна – "модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории", пишет "Обозреватель".