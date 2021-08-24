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В Крыму сделали предупреждение врагам России о защите полуострова

24 августа 2021, 06:10  •  107 • Политика
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о созданной международной коалиции для "освобождения" Крыма. Молохов предупредил врагов России о том, что полуостров "надёжно защищён от внешних угроз и посягательств".
Накануне в Киеве открылся саммит "Крымская платформа", где обсуждали Крым, Россию и то, как "вернуть" полуостров обратно Украине. Президент Незалежной Владимир Зеленский объявил о создании международной коалиции для "освобождения" Крыма.
Однако, в самом Крыму на отметили, что в Киеве ещё не осознали важность того, что не нужно вбивать "очередной гвоздь в крышку гроба" многовековой дружбы между Россией и Украиной, а, наоборот, необходимо найти возможности, чтобы воссоединить украинцев и русских.
Что касается созданной на саммите международной коалиции, то она, как отмечает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов, базируется "на ненависти и злобе". По мнению эксперта, это "не столько действенный инструмент "деоккупации" полуострова, сколько провинциальный колокольчик, распространяющий один только пустозвон".
В беседе с РИА Новости Молохов сделали предупреждение о защите полуострова от врагов России. Она напомнил о том, что "Крым, являясь территорией России, надёжно защищён от внешних угроз и посягательств".
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. Решение было принято абсолютным большинством крымчан. На Украине, а также в США и ЕС до сих пор отказываются признавать итоги волеизъявления народа, считая полуостров "оккупированным" и "аннексированным" Россией. Москва же давно закрыла этот вопрос, считая Крым территорией России.
Что касается надёжной защиты, о которой говорит Молохов, то Крым охраняют и с моря, и с воздуха, и с земли. Здесь стоят современные защитные средства ПВО - ЗРК С-400 "Триумф".

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