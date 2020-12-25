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В Крыму резко укололи Киев после угроз сорвать проект по опреснению воды

25 декабря 2020, 10:25  •  92 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Незалежная продолжает нарушать международные нормы
В Крыму не оставили без внимания угрозы Киева спутать планы по опреснению воды на российском полуострове. Украинцы своей враждой к крымчанам не соблюдают права человека. Так считает глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Политик полагает, что подобные заявления со стороны Незалежной основаны на плохих качествах. Гемпель отметил в разговоре с РИА "Новости", что украинская элита демонстрирует "злобную сущность", призывая чему-то помешать или что-то взорвать в Крыму.
По его словам, действия Украины напоминают куклу в конвульсиях.
В Крыму в скором времени должны появиться опреснители, чтобы решить проблему с нехваткой воды. Строительство, которое может начаться уже в начале 2021-го, займет чуть больше года. В МИД Украины уверяют же, что будут мешать планам полуострова. Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не позволит международной компании поучаствовать в этом проекте.
После воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла Северо-Крымский канал, через который вода из Днепра поступала на полуостров, покрывая большую часть нужд по живительной влаге. Сначала в Крыму использовали водохранилища природного происхождения, жидкость в них практически исчезла.

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