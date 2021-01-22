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В Крыму резко ответили на слова украинского дипломата о борьбе с РФ
22 января 2021, 09:25 • 175 • Политика
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предпринимает нелепые попытки вернуться на медиаарену и готов пойти на всё, лишь бы испортить настроение Москве. Об этом 22 января заявил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.
21 января Огрызко рассказал о планах Киева «потушить свет в Кремле». Также он призвал предоставить территорию своей страны США в качестве плацдарма для борьбы с Россией.
«Сейчас попытка возвращения на медиаарену одного из ярых русофобов времен (президента Украины Виктора. — Ред.) Ющенко выглядит, на мой взгляд, нелепо. <…> Сколько бы ни плясал гопака перед Вашингтоном экс-министр, никто с нами на открытый конфликт не пойдет, а к мелким пакостям и подлостям со стороны официального Киева мы уже привыкли», — прокомментировал данные высказывания Бальбек.
Парламентарий от Крыма уточнил, что дипломатическая карьера Огрызко закончилась более 10 лет назад, и добавил, что Россия всегда готова договариваться, «вот только не с кем», поэтому Москве остается только ждать, передает RT.
Украинские государственные деятели и эксперты периодически выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, накануне украинский писатель Валентин Бадрак призвал Киев потратить в течение минимум пяти лет на перевооружение по $3–4 млрд, чтобы «показывать Кремлю зубы» и достать до него ракетой.
В апреле 2020 года директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил, что Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня «Ольха».
Источники «Известий» в Минобороны России считают, что угрозы украинской стороны об ударе по российским объектам новыми ракетами невозможно реализовать на практике.
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