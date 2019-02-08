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В Крыму решение Украины убрать Черноморский флот назвали "попыткой угодить западным кукловодам"

08 февраля 2019, 14:09  •  96 • В России

Решение украинских властей исключить из конституции норму, которая дает право на базирование Черноморского флота в Крыму – это попытка действующего президента Украины поднять свой предвыборный рейтинг. Такое мнение высказал «Комсомольской правде – Крым» депутат Госсовета РК Владислав Ганжара.

Кроме того, Верховная рада Украины закрепила в конституции внешнеполитический курс страны на вступление в Европейский Союз и НАТО.

- Безусловно, Крым звучит в программе практически каждого кандидата, который идет на выборы, в том числе, и Петра Порошенко. Все эти заявления носят спекулятивный характер. Кандидаты обещают вернуть Крым в состав Украины, но, безусловно, этого никогда этого не будет, а судьба Черноморского флота с точки зрения его базирования в Крыму действительно может измениться только на бумаге и не более того. Они могут принимать любые поправки и делать любые декларативные изменения, но, мы понимаем, что Черноморский флот - это неотъемлемая часть Крыма. Пока Крым находится в составе Российской Федерации, никаких угроз для его базирования нет. Такие действия правящая элита Украины предпринимает, чтобы показать своим западным кукловодам, что какие-то попытки в отношении Крыма они продолжают предпринимать, - сказал КП-Крым Владислав Ганжара.

По его мнению, присутствие ЧФ раздражает не только Украину, но и ее западных партнеров:

- Тема ЧФ постоянно звучит в незалежной – то Порошенко приснится, что флота российского в Севастополе нет и флаг украинский развевается, то еще какая-то глупость. Это можно объяснить, ведь за последние пять лет состояние и боеготовность ЧФ значительно возросли, и, безусловно, Россия значительно усилила свои позиции по безопасности в Крыму и в акватории Черного моря.

Депутат отметил, что присутствие ЧФ в море препятствует появлению кораблей НАТО и США в Черном море.

- Одна из голубых мечт киевского режима – участие сил НАТО в каком-то прямом конфликте с РФ. На эсквалацию напряжения из-за украинских хотелок вряд ли кто-то пойдет. Уже была такая возможность в 2014 году, когда присутствие военных сил РФ в Крыму было не таким, как сейчас. Но тогда мы тоже не увидели от них особой активности, - заключил Ганжара.

Ранее экс-командующий ЧФ Александр Витко отметил, что воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало точкой отсчета в процессе модернизации Черноморского флота, поскольку с 1992 по 2014 год ЧФ не менялся и остановился в своем развитии.

- Это было обусловлено позицией Украины, которая категорически возражала не только против замены корабельного состава, но и умудрялась зарабатывать на проблемах флота, взымая немыслимые пошлины за ввоз запчастей, топлива и иных необходимых для поддержания боеготовности средств, - сообщил Витко.

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