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В Крыму рассказали про «русофобский эксперимент», погубивший Украину
19 июля 2020, 16:00 • 17 • Украина
Причиной наблюдаемой нами национальной катастрофы на Украине является русофобская политика ее руководства, начавшего «пилить сук», на который, без малого, опиралась вся страна. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил крымский политолог Владимир Джаралла.
Так собеседник ФАН отреагировал на слова экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева, заявившего, что власти Украины очень боятся возвращения Донбасса под власть Киева. По его мнению, в случае восстановления контроля над этими областями, украинским властям придется искать средства на восстановление их территорий, выплачивать разоренным жителям пенсии, а также расследовать многочисленные военные преступления, в которых повинны каратели ВСУ и так называемые «добровольческие батальоны», учинявшие насилие над мирным населением.
Именно поэтому Мураев убежден, что юго-восток, а также Крымский полуостров давно не рассматриваются властями Украины как ее часть — и, чтобы их присоединение, не дай бог, не произошло, они используют религию, языковые барьеры и недружественную риторику в отношении людей, живущих на этих территориях.
По словам политолога, данная «социальная инженерия» осуществлялась под чутким руководством стран Запада.
Все это, подчеркнул собеседник ФАН, в конечном счете и привело Украину к нынешней национальной катастрофе, когда государства как единого целого фактически не существует. По его словам, она все еще существует на карте мира в качестве политической единицы лишь потому, что ее соседи не хотят брать на себя ответственность за составные части, на которые развалится эта страна.
Автор: Игнат Старцев
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