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В Крыму рассказали про «русофобский эксперимент», погубивший Украину

19 июля 2020, 16:00  •  17 • Украина
Причиной наблюдаемой нами национальной катастрофы на Украине является русофобская политика ее руководства, начавшего «пилить сук», на который, без малого, опиралась вся страна. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил крымский политолог Владимир Джаралла.
Так собеседник ФАН отреагировал на слова экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева, заявившего, что власти Украины очень боятся возвращения Донбасса под власть Киева. По его мнению, в случае восстановления контроля над этими областями, украинским властям придется искать средства на восстановление их территорий, выплачивать разоренным жителям пенсии, а также расследовать многочисленные военные преступления, в которых повинны каратели ВСУ и так называемые «добровольческие батальоны», учинявшие насилие над мирным населением.
Именно поэтому Мураев убежден, что юго-восток, а также Крымский полуостров давно не рассматриваются властями Украины как ее часть — и, чтобы их присоединение, не дай бог, не произошло, они используют религию, языковые барьеры и недружественную риторику в отношении людей, живущих на этих территориях.
«Абсолютно верно, — согласился Джаралла. — И когда спустя годы опыт Украины будет осмысляться (я имею в виду практику насильственного переворота и приход к власти националистов), станет понятно, что перед нами разворачивался (и разворачивается до сих пор) грандиозный социальный эксперимент. Его суть заключается в искусственном создании на карте мира не просто новой страны, но и целой нации».
По словам политолога, данная «социальная инженерия» осуществлялась под чутким руководством стран Запада.
«Интеллектуалы, сотрудничающие с их правительствами через сеть университетских грантов, изучали имеющиеся условия на Украине и привносили свои предложения по развитию в сфере религии, созданию языковой общности и формированию новой мифологии», — заявил эксперт.
Все это, подчеркнул собеседник ФАН, в конечном счете и привело Украину к нынешней национальной катастрофе, когда государства как единого целого фактически не существует. По его словам, она все еще существует на карте мира в качестве политической единицы лишь потому, что ее соседи не хотят брать на себя ответственность за составные части, на которые развалится эта страна.
«Вот до чего может довести русофобия, — делает вывод Джаралла. — Ведь в чем состоял сам смысл этих экспериментов на украинской территории? В том, чтобы сформировать на ней государственное образование, враждебное России и всему русскому, которое можно было бы противопоставить нашей стране и использовать как плацдарм для агрессии против нас. Именно поэтому Крым и Донбасс, не пожелав участвовать в этой вакханалии, отказались в 2014 году и дальше считать себя частью Украины, объявив о своем выходе из-под юрисдикции Киева».
Автор: Игнат Старцев

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