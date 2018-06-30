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В Крыму рассказали об увеличении потока украинских туристов

30 июня 2018, 16:54  •  72 • Украина
Поток туристов с Украины в Крым растёт, а на пограничных пунктах наблюдаются многочасовые очереди в связи с резким увеличением числа желающих приехать на крымские курорты, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
 
©Server Amzayev globallookpress.com
 

«Крым входит в пик высокого летнего сезона. С каждым днём увеличивается количество туристов, приезжающих в Крым, в том числе с Украины, на отдых, лечение и оздоровление», — рассказал РИА Новости Черняк.

По его словам, крымские курорты становятся всё более востребованы.

«Сейчас со стороны Украины наблюдаются многочасовые очереди, и связаны они с резким увеличением граждан Украины, желающих отдохнуть в Крыму», — добавил Черняк.

Он предположил, что в текущем году полуостров посетят «около миллиона отдыхающих с Украины».

Ранее «Крыминформ» сообщало, что более половины туристов, посетивших с начала 2018 года Крым, выбрали Южный берег.

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