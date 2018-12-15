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В Крыму рассказали о живущих в параллельной реальности странах ЕС

15 декабря 2018, 11:54  •  72 • Украина
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков рассказал, что заявления стран — членов Европейского союза по поводу провокации киевских властей в Керченском проливе говорят о том, что объединение живёт в параллельной реальности.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это оценка из параллельной реальности. Эти заявления продолжают звучать не столько для России, не столько для жителей Украины, сколько для жителей и граждан государств, входящих в Европейский союз», — сказал он.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что лидеры ЕС приняли заявление о готовности «принять меры» по усилению поддержки Киева в связи с задержанием нарушивших границу России украинских военных кораблей. 

По мнению Бобкова, в ЕС просто надеются подобными словами и действиями оправдать бесперспективную санкционную антироссийскую политику.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко, комментируя в эфире Fox News инцидент в Керченском проливе, заявил о начале «войны» с Россией.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН прокомментировал заявление Порошенко.

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