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В Крыму рассказали о живущих в параллельной реальности странах ЕС
15 декабря 2018, 11:54 • 72 • Украина
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков рассказал, что заявления стран — членов Европейского союза по поводу провокации киевских властей в Керченском проливе говорят о том, что объединение живёт в параллельной реальности.
РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Это оценка из параллельной реальности. Эти заявления продолжают звучать не столько для России, не столько для жителей Украины, сколько для жителей и граждан государств, входящих в Европейский союз», — сказал он.
Таким образом он прокомментировал информацию о том, что лидеры ЕС приняли заявление о готовности «принять меры» по усилению поддержки Киева в связи с задержанием нарушивших границу России украинских военных кораблей.
По мнению Бобкова, в ЕС просто надеются подобными словами и действиями оправдать бесперспективную санкционную антироссийскую политику.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко, комментируя в эфире Fox News инцидент в Керченском проливе, заявил о начале «войны» с Россией.
Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН прокомментировал заявление Порошенко.
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