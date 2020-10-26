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В Крыму рассказали о разрушительных последствиях водной блокады для Украины
26 октября 2020, 15:40 • 28 • Политика
Власти республики напомнили, что могут дать зеркальный ответ
Тотальная блокада Крыма, на которую пошел Киев против всей России, лишена всякой человечности и гуманитарных норм. За такими действиями стоит стремление "наказать" всех жителей полуострова за воссоединение с РФ. Тем не менее, Крым пока что не дал своего ответа, заявил зампред Совета министров республики и постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
Чиновник напомнил, что Незалежная отомстила лишением местного населения пресного водоснабжения, проигнорировав предложения администрации Крыма платить за воду крупной суммой. В итоге полуостров лишился крупных сельскохозяйственных посевов.
"В ответ мы могли бы перекрыть, к примеру, Десну (левый приток Днепра – прим. Ред.) на российской территории, но пока этого не делаем", – заявил Мурадов.
Политик отметил, что 85% воды, лишенной Украиной Крыма, идет из Днепра, который, в свою очередь, берет свои истоки в России. А уничтожение ЛЭП на юге Незалежной было специально осуществлено в преддверии зимнего сезона, чтобы заставить людей как следует пострадать в холода. В итоге за несколько месяцев был построен энергомост. Правда, гуманитарные потери были невосполнимы, о чем умалчивают западные союзники Киева.
Мурадов добавил, что такие действия расцениваются как акт терроризма в соответствии с международными нормами, передает "Имхо-клуб".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что кабмин уже подготовил комплексный план по восстановлению водоснабжения полуострова.
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