Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле ...
Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, п...
"Москве даже не придётся просить": Баранец назвал союзников России в в...
Главная / Политика

В Крыму рассказали о разрушительных последствиях водной блокады для Украины

26 октября 2020, 15:40  •  28 • Политика
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Власти республики напомнили, что могут дать зеркальный ответ
Тотальная блокада Крыма, на которую пошел Киев против всей России, лишена всякой человечности и гуманитарных норм. За такими действиями стоит стремление "наказать" всех жителей полуострова за воссоединение с РФ. Тем не менее, Крым пока что не дал своего ответа, заявил зампред Совета министров республики и постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
Чиновник напомнил, что Незалежная отомстила лишением местного населения пресного водоснабжения, проигнорировав предложения администрации Крыма платить за воду крупной суммой. В итоге полуостров лишился крупных сельскохозяйственных посевов.
"В ответ мы могли бы перекрыть, к примеру, Десну (левый приток Днепра – прим. Ред.) на российской территории, но пока этого не делаем", – заявил Мурадов.
Политик отметил, что 85% воды, лишенной Украиной Крыма, идет из Днепра, который, в свою очередь, берет свои истоки в России. А уничтожение ЛЭП на юге Незалежной было специально осуществлено в преддверии зимнего сезона, чтобы заставить людей как следует пострадать в холода. В итоге за несколько месяцев был построен энергомост. Правда, гуманитарные потери были невосполнимы, о чем умалчивают западные союзники Киева.
Мурадов добавил, что такие действия расцениваются как акт терроризма в соответствии с международными нормами, передает "Имхо-клуб".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что кабмин уже подготовил комплексный план по восстановлению водоснабжения полуострова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
26 октября 2020, 03:45
Вассерман описал план уничтожения Белоруссии
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обвинения
26 октября 2020, 01:55
"Нервы сдают?": На протестах в Минске начались столкновения с силовиками
26 октября 2020, 00:05
Союз Киева и Анкары перевернули с ног на голову: Крым перейдёт под суверенитет Турции
26 октября 2020, 10:10
Дайте ещё недельку: План свержения Лукашенко сорвался
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура&...
26 октября 2020, 03:45
Вассерман описал план уничтожения Белоруссии
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обв...
26 октября 2020, 01:55
"Нервы сдают?": На протестах в Минске начались столкновения с силовиками
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 октября 2020, 17:45
Есть единственно доказанный факт по МН17. И с Россией он не связан: Немцы требуют рассекречивания
20 октября 2020, 15:45
Соскин: Война с Россией неизбежна
24 октября 2020, 01:20
В Одессе агитаторы Партии Шария отбили атаку Нацкорпуса - радикалы сбежали
20 октября 2020, 00:10
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
22 октября 2020, 12:40
"Путин устроит чистку элит после выборов в США": Хазин раскрыл план президента России
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
22 октября 2020, 20:00
Назревает скандал: Харьковские конструкторы попытались тайно уничтожить секретное оружие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.