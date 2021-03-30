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В Крыму рассказали о неожиданном эффекте западных санкций

30 марта 2021, 11:50  •  214 • Политика
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Бесплатная реклама помогла полуострову скорее воспрять после десятилетий украинского застоя
Запад может и дальше объявлять санкции по Крыму – эти меры оказывают неожиданно положительный эффект. К примеру, попытки наказать строителей Крымского моста являются бесплатной рекламой уникального сооружения и разжигают любопытство иностранцев. На это обратил внимание глава комитета парламента Республики по туризму Алексей Черняк.
По его оценке, рестрикции Запада имеют противоположный результат. До марта 2020 г., когда границы закрыли из-за коронавируса, полуостров посетили граждане почти 150 стран, причем многие узнали о Крыме и его достопримечательностях только благодаря санкциям.
"Это отличная реклама нашим курортам",
– пояснил Черняк в комментарии РИА "Новости". По его мнению, как только снимут ковидные ограничения и международный туризм возобновится, на полуостров снова ринутся иностранцы, желающие своими глазами увидеть Крымский мост, Севастополь, исторические памятники и природу полуострова.
Что касается экономического развития Крыма, то этому Запад также не сможет помешать, уверен Черняк. Воссоединение республики с Россией раскрыло потенциал полуострова, замороженный в период украинского управления, а под воздействием внешнего давления Крым стал развиваться еще интенсивнее.
Накануне Канада и Австралия объявили новые рестрикции в адрес России, в том числе в связи со строительством Крымского моста.
Ранее на полуострове побывала делегация предпринимателей из Китая, готовых развивать деловые отношения с Крымом.

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