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В Крыму рассказали о фиаско Киева из-за водной блокады
15 июня 2019, 23:54 • 10 • Политика
Водная блокада Крыма обернулась полным фиаско для украинских властей, убытками и проблемами для самого Киева, заявил вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров.
По его словам, после перекрытия Северо-Крымского канала многие сельхозугодья Херсонской области оказались обезвожены, а Крым сумел адаптироваться к новым условиям.
«У нас пострадали рисовые чеки, но мы компенсировали рис за счет поставок из Краснодарского края. Мы перестроились, в том числе перейдя на капельное орошение и менее водозатратные сельскохозяйственные культуры», — цитирует политика «РИА Новости».
При этом Гафаров отметил и огромные убытки украинского бюджета, так как даже во время нахождения под юрисдикцией Киева Крым платил за воду и был готов это делать и после возвращения в состав РФ.
14 июня бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил об экологической катастрофе, грозящей Херсонской области Украины из-за водной блокады Крыма.
По его словам, некоторые районы затапливает из перекрытого канала, а в селах есть риск возникновения эпидемий.
В 2014 году Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, который покрывал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Проблему российские власти решили бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма.
Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума.
В прошлом году Украина подсчитала убытки от блокады Крыма.
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