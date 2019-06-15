В Крыму рассказали о фиаско Киева из-за водной блокады

Водная блокада Крыма обернулась полным фиаско для украинских властей, убытками и проблемами для самого Киева, заявил вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров.

По его словам, после перекрытия Северо-Крымского канала многие сельхозугодья Херсонской области оказались обезвожены, а Крым сумел адаптироваться к новым условиям.

«У нас пострадали рисовые чеки, но мы компенсировали рис за счет поставок из Краснодарского края. Мы перестроились, в том числе перейдя на капельное орошение и менее водозатратные сельскохозяйственные культуры», — цитирует политика «РИА Новости».

При этом Гафаров отметил и огромные убытки украинского бюджета, так как даже во время нахождения под юрисдикцией Киева Крым платил за воду и был готов это делать и после возвращения в состав РФ.

14 июня бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил об экологической катастрофе, грозящей Херсонской области Украины из-за водной блокады Крыма.

По его словам, некоторые районы затапливает из перекрытого канала, а в селах есть риск возникновения эпидемий.

В 2014 году Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, который покрывал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Проблему российские власти решили бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума.

В прошлом году Украина подсчитала убытки от блокады Крыма.