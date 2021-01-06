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В Крыму рассказали, как борются с незаконными постройками, начавшимися при Украине

06 января 2021, 23:05  •  136 • Украина
Хаотичная и массовая застройка крымского побережья, происходившая при Украине, до сих пор напоминает о себе в Крыму. О том, как с незаконным строительством борются в Большой Феодосии, рассказал в интервью ФАН глава администрации города Сергей Бовтуненко.
— Как администрация борется с незаконными постройками в городе?
— В начале этого года мы внесли изменение в штатное расписание структуры администрации города: отдел муниципального контроля был преобразован в управление и увеличена его численность с шести до 18 человек. В первую очередь мы хотели сделать аналитику всего происходящего — самостроев, незаконных строек и так далее, все это актуализировать, проанализировать и провести разъяснительную работу с населением: объяснить людям, что можно действовать и по закону.
— А текущая работа в этом направлении как строится?
— Город и поселки разбиты на секторы, назначены ответственные сотрудники, которые следят за ситуацией. Если на кадастровой карте появляется новый объект, то мы сразу отрабатываем: что это за объект, откуда он появился, всю его историю. К сожалению, мы не можем влиять на постановку объекта на государственный кадастровый учет. А случаи бывают разные, в том числе проявляются участки, которые были выделены до 2014 года, а строительство началось только сейчас. С подобными участками не все бывает корректно.
— Много случаев самовольного строительства?
— Таких случаев не много, но они есть. Я поставил задачу муниципальному контролю, чтобы они работали на опережение. Для этого и разбита территория Большой Феодосии на участки, чтобы ответственный сотрудник понимал, где и что происходит, и успевал отреагировать, или подсказать, или проконсультировать. Иногда по незнанию законов люди допускают ошибки, но это, как говорится, не освобождает от ответственности. Конечно, мы ведем информационную и разъяснительную работу.
Отметим, что в районе Карадагского заповедника, в пгт Орджоникидзе, в районе Армянского храма — здесь были самые вопиющие, а потому и известные попытки начала ведения строительных работ или подготовительных работ в Большой Феодосии. К сожалению, все эти проблемные места являются далеким наследием периода «деятельности» украинских властей.
По всем вышеперечисленным фактам в настоящее время идут суды. Любое строительство или иные работы остановлены. Ведется контроль со стороны администрации за соблюдением определений суда. Однако конечной целью является не только остановить строительство в охранных зонах или зонах, где строительная деятельность несет за собой угрозу жизни и здоровью граждан, но и дать правовую оценку законности выделения данных земель вплоть до возврата территорий в муниципальную собственность.
Ранее в интервью ФАН Сергей Бовтуненко рассказал, что в Феодосии во времена Украины большая часть санаторного фонда пришла в упадок.
Автор: Татьяна Копыленко

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