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В Крыму раскрыли сговор участников "Крымской платформы"

15 сентября 2021, 09:50  •  161 • Политика
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
И перечислили все страны, которые принимают в нем участие
После прошедшего на Украине саммита "Крымская платформа" часть учавствоваших стран в кулуарах заключили собственные договоренности, которые не объявляли официально. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов.
В беседе с РИА "Новости"  он заявил, что, по имеющейся у него информации, страны Прибалтики, Чехия, Польша, а также скандинавские государства договорились между собой начать преследования русских, которые принимали участие в "Крымской весне". 
Молохов рассказал, что преследовать граждан России решили на основе украинского сайта "Миротворец", передает РИА ФАН.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о задержании в Чехии россиянина Александра Франчетти. По словам Молохова, чешские власти решили таким образом отомстить России за включение в список "недружественных стран". 
После этого, полагает он, российские граждане могут не рассчитывать на безопасность в Европе – аналогичным образом задержат любого, кто высказал свою гражданскую позицию, не совпадающую с мнением Запада.

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