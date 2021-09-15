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В Крыму раскрыли сговор участников "Крымской платформы"
15 сентября 2021, 09:50 • 161 • Политика
И перечислили все страны, которые принимают в нем участие
После прошедшего на Украине саммита "Крымская платформа" часть учавствоваших стран в кулуарах заключили собственные договоренности, которые не объявляли официально. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов.
В беседе с РИА "Новости" он заявил, что, по имеющейся у него информации, страны Прибалтики, Чехия, Польша, а также скандинавские государства договорились между собой начать преследования русских, которые принимали участие в "Крымской весне".
Молохов рассказал, что преследовать граждан России решили на основе украинского сайта "Миротворец", передает РИА ФАН.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о задержании в Чехии россиянина Александра Франчетти. По словам Молохова, чешские власти решили таким образом отомстить России за включение в список "недружественных стран".
После этого, полагает он, российские граждане могут не рассчитывать на безопасность в Европе – аналогичным образом задержат любого, кто высказал свою гражданскую позицию, не совпадающую с мнением Запада.
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