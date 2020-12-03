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В Крыму раскрыли коварный план турков по захвату полуострова
03 декабря 2020, 12:15 • 279 • Политика
Анкара будет последовательно идти к своей цели
Турция отказывается признавать решение жителей Крыма о воссоединении региона с Россией. Эта позиция рассчитана на будущее, уверен вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Анкаре, которая давно облизывается на полуостров, выгоднее, чтобы он принадлежал разваливающейся Незалежной, а не сильной России.
Мурадов подчеркнул, что турецкая сторона заняла антироссийскую позицию в этом вопросе, так как рассчитывает на "территориальные приобретения" в будущем. Политик сделал небольшой экскурс в историю, напомнив, что османские лидеры не раз получали от российского государства, так что такие притязания заведомо обречены на провал.
В комментарии РИА "Новости" Мурадов отметил, что агрессивность проявляют только некоторые высокопоставленные турки, а простой народ и общественность все громче заявляют о необходимости наладить отношения с Москвой и признать Крым.
Напомним, Турция выразила поддержку киевскому режиму в функционировании "крымской платформы". Турецкая сторона обещала продолжить сотрудничество с Незалежной в военной сфере.
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