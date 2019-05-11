В Крыму раскритиковали слова Порошенко о «Бессмертном полке»

Председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко, который ранее высказался об акции «Бессмертный полк» и назвал ее участников ряжеными.

«Мне просто жаль этих людей. Когда Севастополь был в составе Украины, они разрушали настоящую правдивую историю и делали так, будто никакого массового героизма не было, что это выдумки ветеранских организаций и советской историографии», — сказала Алтабаева в четверг, 9 мая.

Она отметила, что это «совершеннейшая неправда». Алтабаева добавила, что на Украине многие люди хотят выйти с портретами своих родных, воевавших и испытавших лишения войны, но многие не делают этого по политическим мотивам.

«Пройдет время, и всё станет на свои места. Память о войне никогда не будет стерта из памяти людей, которые живут на территории стран бывшего СССР», — сказала она.

Сама председатель заксобрания также намерена принять участие в шествии «Бессмертного полка» и пронести портреты своего дяди и деда, пропавших без вести при обороне Одессы и Севастополя.

8 мая, выступая на акции «Первая минута мира» в Киеве, глава украинского государства заявил, что победа над нацизмом 74 года тому назад — это не повод «водить ряженые «Полки бессмертных» по всему миру». Порошенко подчеркнул, что Киев в отличие от Москвы не «приватизирует» общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Российский сенатор Алексей Пушково обвинил президента Украины в цинизме и заявил, что Порошенко бессилен против «Бессмертного полка», так как украинские граждане вынесли ему свой вердикт.

«Бессмертный полк» — это общественная акция-шествие, в ходе которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.