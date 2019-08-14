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В Крыму раскритиковали идею Украины создать режимный морской район
14 августа 2019, 10:24 • 85 • Украина
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал идею создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты, которая была предложена украинской Госгидрографией.
© РИА Новости
«У Украины на это (морскую блокаду. — RT) нет ни сил, ни средств. Всё это — пустые разговоры и из ряда сумасшествия. Удивительные они люди. Им лишь бы создать информационный повод, чтобы о них говорили», — заявил РИА Новости Фикс.
Ранее в украинской Госгидрографии заявили, что «следующим и крайне важным этапом противодействия российской агрессии является объявление Украиной морского режимного района».
Главный научный консультант Центра морского права Василий Гуцуляк в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данную идею, сказав, что одним из основных институтов международного морского права является «право мирного прохода», поэтому подобные ограничения не будут исполняться, хотя здесь существует и такой правовой институт, как «особо уязвимые морские районы».
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