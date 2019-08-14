В Крыму раскритиковали идею Украины создать режимный морской район

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал идею создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты, которая была предложена украинской Госгидрографией.

«У Украины на это (морскую блокаду. — RT) нет ни сил, ни средств. Всё это — пустые разговоры и из ряда сумасшествия. Удивительные они люди. Им лишь бы создать информационный повод, чтобы о них говорили», — заявил РИА Новости Фикс.

Ранее в украинской Госгидрографии заявили, что «следующим и крайне важным этапом противодействия российской агрессии является объявление Украиной морского режимного района».

Главный научный консультант Центра морского права Василий Гуцуляк в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данную идею, сказав, что одним из основных институтов международного морского права является «право мирного прохода», поэтому подобные ограничения не будут исполняться, хотя здесь существует и такой правовой институт, как «особо уязвимые морские районы».