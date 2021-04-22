В Крыму пройдут учения с привлечением моряков, лётчиков и десантников. Корабли уже выдвинулись

На крымском полигоне Опук 22 апреля пройдут масштабные межвидовые учения с привлечением моряков, лётчиков и десантников, сообщает Минобороны России. Военные корабли уже выдвинулись в район проведения манёвров.

Как пояснили в ведомстве, в учениях примут участие силы ВВС, ПВО, а также суда Черноморского флота, Каспийской флотилии и подразделения Воздушно-десантных войск.

В настоящий момент на полигоне уже развёрнуты средства ПВО и системы противокораблельных комплексов. Войска, которые должны принять участие в учениях, были переброшены в Крым ещё накануне.

Отметим, что Опук находится в 40 км от Керчи и в 60 км от Феодосии. Здесь можно отрабатывать десантирование, борьбу с противодействием десантированию, стрельбы по береговым мишеням с кораблей, а также манёвры военной авиации.

Напомним, что за последний месяц Россия значительно укрепила оборону Крыма на фоне обострения ситуации в Донбассе. Украинская армия не только перебросила на восток тяжёлую технику, готовясь к возможному наступлению, но и разместила часть сил возле границы с Крымом. Кроме того, украинцы объявили о внезапных антитеррористических учениях с боевым оружием в Херсонской области.