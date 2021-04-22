Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "...
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронь...
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемон...
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
Главная / Политика

В Крыму пройдут учения с привлечением моряков, лётчиков и десантников. Корабли уже выдвинулись

22 апреля 2021, 02:30  •  11 • Политика
На крымском полигоне Опук 22 апреля пройдут масштабные межвидовые учения с привлечением моряков, лётчиков и десантников, сообщает Минобороны России. Военные корабли уже выдвинулись в район проведения манёвров.
Как пояснили в ведомстве, в учениях примут участие силы ВВС, ПВО, а также суда Черноморского флота, Каспийской флотилии и подразделения Воздушно-десантных войск.
В настоящий момент на полигоне уже развёрнуты средства ПВО и системы противокораблельных комплексов. Войска, которые должны принять участие в учениях, были переброшены в Крым ещё накануне.
Отметим, что Опук находится в 40 км от Керчи и в 60 км от Феодосии. Здесь можно отрабатывать десантирование, борьбу с противодействием десантированию, стрельбы по береговым мишеням с кораблей, а также манёвры военной авиации.
Напомним, что за последний месяц Россия значительно укрепила оборону Крыма на фоне обострения ситуации в Донбассе. Украинская армия не только перебросила на восток тяжёлую технику, готовясь к возможному наступлению, но и разместила часть сил возле границы с Крымом. Кроме того, украинцы объявили о внезапных антитеррористических учениях с боевым оружием в Херсонской области.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



11
Источник
Похожие новости
21 апреля 2021, 22:50
"Достаточно пяти "Кинжалов": В речи президента нашли "прозрачный" намёк Западу
21 апреля 2021, 22:50
Варшава дает поводы Москве отправить боевой флот к "Северному потоку-2"
21 апреля 2021, 22:50
"Крокодиловы слёзы США": Военный эксперт о признании Вашингтона в уязвимости перед Россией
21 апреля 2021, 22:50
Как Запад отреагирует на послание Путина: Свой прогноз дал депутат из Петербурга
22 апреля 2021, 00:40
Россия знает, что задумали "вассалы": "Интерес очевиден"
22 апреля 2021, 00:40
Подняли истребители с трёх баз: НАТО забило тревогу из-за русских над Балтикой
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 апреля 2021, 22:50
"Достаточно пяти "Кинжалов": В речи президента нашли "прозрачный&...
21 апреля 2021, 22:50
"Крокодиловы слёзы США": Военный эксперт о признании Вашингтона в уязвимост...
21 апреля 2021, 22:50
Как Запад отреагирует на послание Путина: Свой прогноз дал депутат из Петербурга
21 апреля 2021, 23:40
«Зеркальный ответ на враждебные действия»: Россия объявила десять дипломатов США перс...
22 апреля 2021, 00:40
Россия знает, что задумали "вассалы": "Интерес очевиден"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 апреля 2021, 03:35
"Нынешние санкции покажутся лёгкой прогулкой": Латвия прочертила для России "красную линию"
20 апреля 2021, 14:45
"Продали совесть!": В ПАСЕ жестко потребовали убрать украинский флаг. Скандалист Гончаренко "взвыл"
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "украинской истерикой"
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
16 апреля 2021, 06:15
Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "оборонительная война"
16 апреля 2021, 23:40
Назван срок, когда США окончательно "набросятся" на Россию: "Лакомый кусок"
15 апреля 2021, 05:30
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.