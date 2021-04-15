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В Крыму проработали план дейтвий на случай провокации со стороны Киева

15 апреля 2021, 11:00  •  129 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Безопасности жителей региона ничего не угрожает
В Крыму отреагировали на возможные провокации со стороны Незалежной на российско-украинской границе. Власти полуострова заявили, что все подобные действия встретят решительный ответ.
Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что в случае, если Незалежная все-таки решится на провокацию, то ее попытки будут пресечены, а виновники в попытке повысить напряженность в российско-украинских отношениях будут привлечены к ответственности.
Также Константинов добавил, что на данный момент жители полуострова находятся в безопасности, а сотрудники правоохранительных органов и силовые структуры "обеспечивают мирное небо над полуостровом", пишет РИА "Новости".
Действия Киева политик назвал подлыми и коварными, подчеркнув, что противостоять этому можно лишь решительными действиями и суровыми наказаниями, предусмотренных для зачинщиков.
Напомним, что ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев не исключил, что Киев может пойти на провокации с гибелью своих военных и потерей боевой техники. Помогут Незалежной в организации беспорядков Штаты.
Также в регионе сохраняется высокий уровень угроз террористических атак, потому что провокаторы и подстрекатели стараются осложнить межконфессиональную и межнациональную обстановку на полуострове.

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