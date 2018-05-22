В Крыму прокомментировали заявление депутата Рады о необходимости уничтожить Крымский мост

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о необходимости уничтожить Крымский мост.

«Украинских политиков сегодня очень раздражает тот факт, что Крымский мост открыт, открыт раньше срока и является примером уникального сооружения не только в России, но и во всём мире. Украина пыталась убедить народ в том, что мост построить невозможно, что он будет разрушаться в процессе, — всё это были лишь пустые заявления. Уничтожить Крымский мост они могут лишь в фантазиях. Сегодня безопасность моста находится на самом высоком уровне. Любая попытка будет пресекаться самым жёстким образом», — сказал Ганжара.

Как отметил депутат, в связи с успешным инфраструктурным развитием полуострова украинские политики будут и дальше делать такие заявления.

«Чем больше будет развиваться Крым, чем больше инфраструктурных объектов будет открыто: собственные электростанции, трассы федерального значения, включая «Тавриду», — эти факты будут и дальше раздражать Киев, и мы будем дальше слышать эту желчную, агрессивную риторику. Но на самом деле ни на жизнь крымчан, ни на развитие полуострова это, конечно, не влияет», — заключил Ганжара.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить Крымский мост. Он отметил, что мост является «вражеской инфраструктурой».