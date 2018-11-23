В Крыму прокомментировали учения Украины на азовском побережье

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс прокомментировал RT учения украинской стороны на побережье Азовского моря, в ходе которых были проведены минирование и стрельба из РСЗО «Ураган».

«Мне представляется, что они в очередной раз хотят доказать свою состоятельность в части боевой готовности, обеспечения войск и их способности решать какие-то более или менее сложные задачи. Безусловно, в ряду вопросов и попытка спровоцировать Россию на какие-то ответные действия. Но есть такая басня «Слон и Моська». Разве может слон отвлекаться на какие-то действия моськи?» — сказал он.

Фикс также добавил, что украинские «деятели» занимаются «показными действиями», однако перейти к реальным вряд ли решатся, поскольку способны только «помахать кулачками и не более того».

При этом, по словам Фикса, Россия показала, что является приверженцем международного права, и в его рамках осуществляет деятельность на территории Азовского моря в той части, которая принадлежит ей. В этой связи он предостерёг страны Запада от попыток обвинить в чём-то российскую сторону.

«Как мы знаем, эта территория должна использоваться двумя государствами. Поэтому, думаю, никто не должен совать нос в чужие дела. Пусть лучше займутся своими вопросами», — заключил парламентарий.

Ранее военные ВСУ провели учения на побережье Азовского моря.