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В Крыму прокомментировали сравнение Зеленским полуострова с Чернобылем

17 апреля 2021, 20:45  •  115 • Политика
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил полуостров с «зоной отчуждения в Чернобыле». Гридчина призвала Зеленского посмотреть на то, во что он превратил свою страну.
В беседе с «РИА Новости» 17 апреля она отметила, что президент Украины сделал достаточно для того, чтобы украинцы сбегали из своей страны в поисках лучшей жизни в России и в Европе.
«Пока Зеленский пытается рассуждать и отрабатывать деньги западных кураторов о так называемых мертвых зонах, Украина уже стала мертвой зоной. Хуже жизни, чем сейчас на Украине, сложно себе представить», — заявила Гридчина.
По ее словам, почти половина населения Украины находится за чертой бедности, а по рождаемости входит в пятерку худших стран.
«Украинцы становятся вымирающим видом. Неужели эти факторы не повод для беспокойства украинского правительства», — добавила глава украинской общины.
16 апреля Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro заявил, что Донбасс и Крым может ждать будущее, сравнимое с «зоной отчуждения в Чернобыле».
Как отметил Зеленский, избежать такого будущего жители непризнанных республик, а также жители Крыма смогут в том случае, если начнут считать себя украинцами.
14 марта были опубликованы данные телефонного опроса ВЦИОМа. Согласно ему, примерно 90% жителей Крыма поддерживают присоединение полуострова к России. Как рассказал генеральный директор центра Валерий Федоров, уровень негативных оценок и голосования за возвращение Крыма в состав Украины минимальный (по 3%). Также крымчане оценили свой уровень социального самочувствия. По данным опроса, 82% респондентов скорее довольны своей жизнью и только 17% высказались об обратном. Федоров отметил, что в среднем по России показатели ниже — жизнью довольны лишь 64%.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в «минском» и «нормандском» форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

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