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В Крыму прокомментировали слова Зеленского о силе украинской армии

07 декабря 2021, 07:15  •  180 • Политика
Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек 6 декабря прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия способна «сломать любые захватнические планы врага».
Бальбек отметил, что зачастую слова Зеленского не несут за собой действий.
«Человек за три года наобещал больше, чем все его предшественники за 10 лет: и экономику поднимет, и российскую армию разобьет, а под Новый год еще и новые территории пообещает. Просто Владимиру Зеленскому нравится чувствовать себя великим хотя бы на экране, вот и раздает обещания направо и налево и заявления делает, в которые и сам не верит. Недаром же генсек НАТО четко сказал: в случае конфликта пусть Украина на помощь НАТО не рассчитывает, и это лучшее подтверждение глобального краха киевского режима в случае конфликта с РФ», — сказал Бальбек «РИА Новости».
Ранее в этот же день Зеленский заявил, что украинская армия «вобрала в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжелых, кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого», и сейчас «способна сломать любые захватнические планы врага».
5 декабря глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что перспектива возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева является реальной. По словам Пушилина, пока сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий на линии соприкосновения. Вместе с тем он подчеркнул, что подразделения ДНР «находятся в тонусе и готовы отразить агрессию».
1 декабря Зеленский заявил, что Украина не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией. По его словам, необходимо вести диалог с РФ, зная при этом, что у Украины сильная армия.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ВСУ стягивают силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек. Она также отметила, что нарушения режима прекращения огня зафиксированы не в локальном масштабе, а по всей линии соприкосновения.
22 ноября президент России Владимир Путин отметил, что Киев упорно отказывается выполнять Минские соглашения. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе.
С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
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