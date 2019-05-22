Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Под зонтиком ЕС и НАТО»: в Британии призвали обновить политическую элиту Грузии...
Почему почернела Булава Зеленского, а у чиновников выросли зарплаты? (Telegram.О...
В Ростове его не ждут
НКО на семь киргизов и как я попал в люстрационный список Фейгина (Армен Гаспаря...
Главная / Украина

В Крыму прокомментировали слова главы АП Украины о политике в отношении России

22 мая 2019, 11:24  •  93 • Украина
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление главы администрации украинского лидера Андрея Богдана о политике «кнута и пряника» в отношении России.
 
РИА Новости
 

«Андрей Богдан споткнулся на первой же ступеньке своей новой политической лестницы. Запугать Россию ни Западу, ни Украине не по зубам, а у «пряников», которые они хотят предложить, слишком горький привкус», — выразил мнение депутат.

По словам Бальбека, заявление было сделано для западного сообщества с целью получения дополнительного финансирования.

«Таким образом, команде Зеленского сегодня нечего сказать на переговорах, а заявление было сделано для западного сообщества: мол, мы с Россией по-прежнему в контрах, готовьте деньги нам на помощь», — подчеркнул он.

Ранее Богдан рассказал о политике Украины в отношении России. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
21 мая 2019, 17:24
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
21 мая 2019, 19:09
Минюст Украины зарегистрировал партию Вакарчука
21 мая 2019, 14:09
Выборы в Верховную раду состоятся 21 или 28 июля
21 мая 2019, 19:09
Эксперт оценил указ Зеленского о роспуске Рады
21 мая 2019, 19:09
Экс-депутат Рады прокомментировал ситуацию вокруг подачи заявления против Порошенко
21 мая 2019, 15:54
Эксперт оценил идею Зеленского снизить проходной барьер на выборах в Раду
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 мая 2019, 08:24
Савченко назвала тех, кто запугал депутатов и президентов Украины: "Впечатление,...
22 мая 2019, 01:54
"Сбить, а потом принести извинения": Американским военным дали "совет&...
22 мая 2019, 08:24
"Новый" украинский разведывательный корабль шокировал польского эксперта
22 мая 2019, 01:54
За гибель людей в Донбассе будет отвечать Зеленский, а не выживший в "Иловайском...
22 мая 2019, 01:54
"Спокойной ночи, Петр Алексеевич": "Юридический киллер" готовит у...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2019, 20:24
Побег директора космического НИИ – это очень, очень серьёзно
18 мая 2019, 19:54
Олигархам и политикам Украины пригрозили разоблачением: "Это - лишь штормовое предупреждение"
20 мая 2019, 04:24
"Пять лет защищал Украину от Путина, а он и не напал": Перед уходом Порошенко поведал о своей самой большой обиде
16 мая 2019, 06:09
Протесты в Екатеринбурге - вся жесть за 3 минуты (ночь 15 - 16 мая)
17 мая 2019, 19:52
"Ахинея!" Речь Куликова заставила ВСТРЕПЕНУТЬСЯ всех украинцев! Обязательно к просмотру
18 мая 2019, 10:09
"За вас никто сражаться не будет": Обидчик Скабеевой рассказал о грандиозном провале Украины в ПАСЕ
21 мая 2019, 06:24
"Попытка ввести цензуру": Британец выкриками прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.