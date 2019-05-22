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В Крыму прокомментировали слова главы АП Украины о политике в отношении России
22 мая 2019, 11:24 • 93 • Украина
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление главы администрации украинского лидера Андрея Богдана о политике «кнута и пряника» в отношении России.
РИА Новости
«Андрей Богдан споткнулся на первой же ступеньке своей новой политической лестницы. Запугать Россию ни Западу, ни Украине не по зубам, а у «пряников», которые они хотят предложить, слишком горький привкус», — выразил мнение депутат.
По словам Бальбека, заявление было сделано для западного сообщества с целью получения дополнительного финансирования.
«Таким образом, команде Зеленского сегодня нечего сказать на переговорах, а заявление было сделано для западного сообщества: мол, мы с Россией по-прежнему в контрах, готовьте деньги нам на помощь», — подчеркнул он.
Ранее Богдан рассказал о политике Украины в отношении России.
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