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В Крыму прокомментировали рост числа украинских туристов

21 июня 2019, 16:09  •  69 • Украина
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT сообщение крымского погрануправления ФСБ об увеличении туристического потока с Украины в Крым.
 
© Сергей Мальгавко РИА Новости
 

«Мы с 2014 года каждый год фиксируем тенденцию роста туристического потока с Украины. Если в 2014 году это были десятки тысяч туристов, то в последние годы это число равняется сотням тысяч украинских туристов. Я уверен, что в этом году будет зафиксирован новый рекорд количества граждан, приезжающих на отдых с Украины в Крым», — заявил депутат.

По словам Ганжары, несмотря на «агрессивную риторику украинского режима» и «государственную пропаганду» в отношении запретов на отдых в Крыму, люди не прекращают приезжать на полуостров.

«Мы знаем, что на Украине даже информационные кампании с билбордами разворачивались, говорилось, что те, кто отдыхает в Крыму, являются предателями... Это не останавливает людей приезжать отдыхать в Крым, ведь туристическая инфраструктура полуострова за пять лет очень серьёзно изменилась», — отметил Ганжара.

Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ сообщила о росте числа украинских туристов в Крыму после начала летнего сезона и периода отпусков.

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