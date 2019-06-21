В Крыму прокомментировали рост числа украинских туристов

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT сообщение крымского погрануправления ФСБ об увеличении туристического потока с Украины в Крым.

«Мы с 2014 года каждый год фиксируем тенденцию роста туристического потока с Украины. Если в 2014 году это были десятки тысяч туристов, то в последние годы это число равняется сотням тысяч украинских туристов. Я уверен, что в этом году будет зафиксирован новый рекорд количества граждан, приезжающих на отдых с Украины в Крым», — заявил депутат.

По словам Ганжары, несмотря на «агрессивную риторику украинского режима» и «государственную пропаганду» в отношении запретов на отдых в Крыму, люди не прекращают приезжать на полуостров.

«Мы знаем, что на Украине даже информационные кампании с билбордами разворачивались, говорилось, что те, кто отдыхает в Крыму, являются предателями... Это не останавливает людей приезжать отдыхать в Крым, ведь туристическая инфраструктура полуострова за пять лет очень серьёзно изменилась», — отметил Ганжара.

Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ сообщила о росте числа украинских туристов в Крыму после начала летнего сезона и периода отпусков.