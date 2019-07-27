|
В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда в регион
27 июля 2019, 10:09 • 162 • Украина
Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в беседе с РИА Новости прокомментировал петицию, размещённую на сайте украинского президента Владимира Зеленского, с просьбой вернуть возможность ездить на поезде в Крым.
РИА Новости
«Если такая инициатива появилась, то это очень позитивные вещи, их нужно приветствовать», — сообщил Фикс.
Он отметил, что «налаживание отношений — это нормальное явление», и заявил, что «психология граждан Украины меняется в сторону мирного решения вопроса».
По его словам, «возобновление железнодорожного сообщения с Крымом прежде всего выгодно самой Украине, так как это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до крымских курортов».
Ранее на сайте украинского президента появилась петиция с просьбой вернуть возможность ездить на поезде в Крым.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
162
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июля 2019, 11:39
|
22 июля 2019, 00:24
|
21 июля 2019, 04:54
|
22 июля 2019, 06:54
|
26 июля 2019, 05:09
|
25 июля 2019, 19:24
|
27 июля 2019, 03:54