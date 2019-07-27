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В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда в регион

27 июля 2019, 10:09  •  162 • Украина
Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в беседе с РИА Новости прокомментировал петицию, размещённую на сайте украинского президента Владимира Зеленского, с просьбой вернуть возможность ездить на поезде в Крым.
 
РИА Новости
 

«Если такая инициатива появилась, то это очень позитивные вещи, их нужно приветствовать», — сообщил Фикс.

Он отметил, что «налаживание отношений — это нормальное явление», и заявил, что «психология граждан Украины меняется в сторону мирного решения вопроса».

По его словам, «возобновление железнодорожного сообщения с Крымом прежде всего выгодно самой Украине, так как это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до крымских курортов».

Ранее на сайте украинского президента появилась петиция с просьбой вернуть возможность ездить на поезде в Крым.

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