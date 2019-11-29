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В Крыму прокомментировали поведение украинской делегации в Женеве

29 ноября 2019, 12:39  •  123 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT срыв украинской делегацией выступления российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
 
© UN Photo / Jean-Marc Ferré
 

«Типичное поведение украинской политической общественности и верхушки. Что нам делать в этой ситуации? Мы должны учитывать: если мы куда-то едем, мы можем с этим столкнуться. Кроме того, конечно, должны качественно организовываться такие дискуссии — те, кому поручено, должны предполагать, что подобное может быть», — отметил он.

По словам сенатора, такие действия должны самым жёстким образом пресекаться.

«Вплоть до выведения из зала, не приглашать их на следующие подобные мероприятия. Наказывать подобное поведение надо обязательно», — заключил Цеков.

Ранее стало известно, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.

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