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В Крыму прокомментировали поручение Порошенко подготовить новую резолюцию по полуострову

09 августа 2018, 15:39  •  88 • Украина
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT поручение президента Украины Петра Порошенко украинским дипломатам подготовить новую резолюцию, касающуюся полуострова, к следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
 
© Serguei Fomine globallookpress.com
 

«Какую бы резолюцию Украина ни предложила относительно нашего полуострова международному сообществу, никакого влияния на реальный статус Крыма, положение дел в регионе это не окажет. Сегодня господин Порошенко всё больше и больше заходит в тупик собственных заявлений. Чего мы только не слышали за последние годы от президента Украины относительно возвращения Крыма! Но всё это пустые слова, риторика, которая даже уже у международного сообщества не вызывает особой реакции», — сказал он.

Ганжара добавил, что именно украинская сторона занимается «спекуляциями», поднимая каждый раз крымский вопрос.

«Украина сегодня даже не пытается объективно освещать то, что произошло с Крымом в 2014 году и что сегодня происходит на полуострове. Порошенко таким образом старается всё больше отвлекать украинцев от реальных проблем в стране. А ведь мы помним, что уже через год на Украине состоится избирательная кампания. Очень сложно представить, что нынешний украинский лидер сможет удержать позицию, на которой находится. Поэтому я думаю, что относительно Крыма мы будем слышать ещё не одно спекулятивное заявление от того же Порошенко», — заключил депутат.

Ранее Порошенко дал поручения дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к следующей сессии ГА ООН. 

В декабре 2017 года в Совете Федерации прокомментировали ФАН заявление украинского МИД Украины о принятой ГА ООН резолюции по Крыму. 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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